Furbetti della Pensione di cittadinanza: a Rovigo denunciati 100 rumeni, sequestrati 311mila euro

Continua il lavoro dei finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo. Che hanno denunciato 100 cittadini di nazionalità rumena. Che hanno indebitamente percepito la Pensione di cittadinanza in quanto privi del requisito di "residenza". Proseguendo su un percorso investigativo già consolidato in materia di Reddito di cittadinanza, le Fiamme Gialle hanno individuato ulteriori posizioni. Di soggetti che irregolarmente hanno fatto ricorso all'ormai diffuso sistema. Connotato dalla dolosa consapevolezza che tutta la procedura di richiesta del sussidio poggiava su un sistema di autocertificazioni, le cosiddette Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica), contenenti dati inesatti o falsi.

