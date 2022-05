Fuori di testa per il Covid, allarme dei medici: 'Con la pandemia +30% patologie mentali e gli psichiatri sono pochi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aumentano i casi di disturbi psichiatrici per effetto della pandemia , aumenta la domanda di assistenza specialistica ma diminuisce (drasticamente nei prossimi 2 anni) il numero degli psichiatri ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aumentano i casi di disturbici per effetto della, aumenta la domanda di assistenza specialistica ma diminuisce (drasticamente nei prossimi 2 anni) il numero degli...

