Francesca Ferragni ha condiviso ogni dettaglio della gravidanza: dal pancione al sesso. A svelare il nome ci ha pensato zia Chiara (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’emozione, a volte, fa commettere piccoli errori. È successo anche a Chiara Ferragni che, emozionatissima durante il baby shower organizzato per la sorella Francesca, si è lasciato sfuggire il nome del bebè in arrivo. nome che la futura mamma non aveva ancora reso noto. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › Francesca Ferragni, sorella minore di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’emozione, a volte, fa commettere piccoli errori. È successo anche ache, emozionatissima durante il baby shower organizzato per la sorella, si è lasciato sfuggire ildel bebè in arrivo.che la futura mamma non aveva ancora reso noto., storia di un successo guarda le foto Leggi anche ›, sorella minore di ...

UnaDonna_it : Chiara Ferragni ha spoilerato il nome del figlio della sorella, Francesca Ferragni, in dolce attesa. Leggi qui:… - StraNotizie : Nome del figlio di Francesca Ferragni rivelato da Chiara - tinamartinareal : Saranno gli ormoni ma ho visto i video del baby shower di Francesca Ferragni e @Riku_usm e mi sono messa a piangere ??????? che bello l’amore - infoitcultura : Chiara Ferragni rivela per sbaglio il nome del nipote: come si chiamerà il figlio di Francesca Ferragni - zazoomblog : Francesca Ferragni la festa per larrivo del primo figlio - #Francesca #Ferragni #festa #larrivo -