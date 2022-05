Francesca De Andrè, violenza dal fidanzato: «Mi picchiava, ero irriconoscibile» FOTO e chi è il suo ex compagno (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De Andrè di recente ha parlato della violenza subita dal suo ex fidanzato; dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 16, la nipote del noto cantante aveva deciso di allontanarsi dalle luci del mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua vita sentimentale, puntando a creare una famiglia con il suo fidanzato Giorgio. Ma cosa... Leggi su donnapop (Di mercoledì 25 maggio 2022)Dedi recente ha parlato dellasubita dal suo ex; dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 16, la nipote del noto cantante aveva deciso di allontanarsi dalle luci del mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua vita sentimentale, puntando a creare una famiglia con il suoGiorgio. Ma cosa...

