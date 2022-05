Francesca De Andrè shock: “Viva per miracolo, il mio ex fidanzato mi riempiva di botte”, poi svela perché non ha denunciato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De Andrè in queste settimane aveva già lasciato intuire di aver subìto una violenza fisica da parte di un uomo. Oggi, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, svela che la persona in questione è Giorgio, il suo ex fidanzato. L’inferno di Francesca De Andrè: “Il mio ex mi riempiva di botte” Da quando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 maggio 2022)Dein queste settimane aveva già lasciato intuire di aver subìto una violenza fisica da parte di un uomo. Oggi, intervistata tra le pagine di Chi Magazine,che la persona in questione è Giorgio, il suo ex. L’inferno diDe: “Il mio ex midi” Da quando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

