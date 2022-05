Francesca De Andrè: “Il mio ex mi riempiva di botte, sono viva per miracolo” – Foto choc (Di mercoledì 25 maggio 2022) A inizio maggio, Francesca De Andrè aveva rivelato via Instagram di essere rimasta vittima di una grave aggressione fisica che Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 25 maggio 2022) A inizio maggio,Deaveva rivelato via Instagram di essere rimasta vittima di una grave aggressione fisica che Perizona Magazine.

Advertising

zazoomblog : Francesca De André in lacrime: solo adesso ha svelato la tragedia - #Francesca #André #lacrime: #adesso… - ParliamoDiNews : Francesca De Andrè choc: “Il mio fidanzato mi riempiva di botte` #FrancescaDeAndr #25maggio - Corriere : De André: «Io picchiata a sangue dal mio ex, ho rischiato di morire» - Methamorphose33 : sono molto dispiaciuto per francesca de andrè - StraNotizie : Francesca De Andrè, l’ex del Grande Fratello la riempiva di botte: “Spero finisca in carcere” -