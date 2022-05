Forlì, coniugi trovati morti in casa: nell’appartamento avevano costruito un bunker (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ mistero sulla morte di Paolo Neri e Stefania Platania, due coniugi rinvenuti morti nella loro abitazione. Un brevissimo biglietto lasciato ai figli nel quale spiegavano di andare in cerca di un mondo migliore. Potrebbe sembrare un suicidio eppure secondo gli inquirenti troppi sono gli elementi poco chiari che gravitano sulla morte di Paolo Neri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ mistero sulla morte di Paolo Neri e Stefania Platania, duerinvenutinella loro abitazione. Un brevissimo biglietto lasciato ai figli nel quale spiegavano di andare in cerca di un mondo migliore. Potrebbe sembrare un suicidio eppure secondo gli inquirenti troppi sono gli elementi poco chiari che gravitano sulla morte di Paolo Neri L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

elenapababaloni : RT @Radio1Rai: La morte dei due coniugi a #Spinello frazione del Comune di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, ritrovati sul letto c… - jobwithinternet : RT @il_Portavoce_: Doppio suicidio in provincia di Forlì, i due coniugi vicini alla setta Ramtha #forlì #coniugi #setta #ramtha #bunker #su… - eula_torricelli : RT @news_forlicesen: Setta Ramtha, cos’è la “scuola di Illuminismo” a cui aderivano i coniugi che si sono suicidati a Spinello https://t.co… - il_Portavoce_ : Doppio suicidio in provincia di Forlì, i due coniugi vicini alla setta Ramtha #forlì #coniugi #setta #ramtha… - Radio1Rai : La morte dei due coniugi a #Spinello frazione del Comune di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, ritrovati su… -