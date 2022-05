Fondo toccato o no? Le Borse europee provano il rimbalzo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Domina ancora la volatilità, oggi recupero dei listini. Piazza Affari +1,57%. Un’indagine Reuters tra oltre 150 analisti suggerisce un cauto ottimismo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 25 maggio 2022) Domina ancora la volatilità, oggi recupero dei listini. Piazza Affari +1,57%. Un’indagine Reuters tra oltre 150 analisti suggerisce un cauto ottimismo

Advertising

grafuio : RT @Gianpa89267191: Con questo parallelismo assurdo tra i fatti del Texas e la guerra in Ucraina a #ottoemezzo hanno toccato il fondo e ini… - rikercommander : RT @Marcella_IsBack: Mi ero data un limite di sopportazione. L'appoggio a Draghi? Ci stava. L'obbligo vaccinale ai sanitari? Vacillavo ma t… - fisco24_info : Fondo toccato o no? Le Borse europee provano il rimbalzo: Domina ancora la volatilità, oggi recupero dei listini. P… - gitopo : @radiosei Con Lotito quando sembra che hai toccato il fondo, c’è sempre una sorpresa in peggio….. - mysnorky : RT @Marcella_IsBack: Mi ero data un limite di sopportazione. L'appoggio a Draghi? Ci stava. L'obbligo vaccinale ai sanitari? Vacillavo ma t… -