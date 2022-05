Fondazione Open: Renzi in tribunale a Genova, Pm non si presentano in aula (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag (Adnkronos) - “È iniziata l'udienza preliminare per l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei Pm di Genova sui magistrati di Firenze denunciati da Matteo Renzi sulla vicenda Open. I magistrati fiorentini non si sono presentati in aula, Renzi è invece presente". Lo rende noto lo staff di Matteo Renzi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag (Adnkronos) - “È iniziata l'udienza preliminare per l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei Pm disui magistrati di Firenze denunciati da Matteosulla vicenda. I magistrati fiorentini non si sono presentati inè invece presente". Lo rende noto lo staff di Matteo

