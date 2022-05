Fiorentina: Torreira in bilico, due club italiani lo vogliono (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si complica la vicenda legata a Lucas Torreira. La Fiorentina ha la possibilità di riscattarlo dall'Arsenal per 15 milioni ma al... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si complica la vicenda legata a Lucas. Laha la possibilità di riscattarlo dall'Arsenal per 15 milioni ma al...

Advertising

claudioruss : L'agente di #Torreira a @CalcioNapoli24: 'Prima di partire ci siamo incontrati con Pradè per cercare un accordo, è… - DiMarzio : #SerieA #Calciomercato | @acffiorentina, #Torreira non verrà riscattato: il centrocampista farà ritorno all’@Arsenal - GaudericoPrimo : L’agente di Torreira ha detto che vuol far di tutto per farlo giocare alla Fiorentina perche questa è la volontà de… - TMW_radio : #Maracanà ??? Mario Tenerani: «Torreira è una vicenda inspiegabile, così come quella di Italiano. Commisso è stato… - GabryOnc : RT @mirkonicolino: (#Sportmediaset) Stallo tra #Fiorentina e #Arsenal per il riscatto di #Torreira, #Juventus pronta ad inserirsi | Stalema… -