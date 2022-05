Fiorentina, porte girevoli: Dragowski in uscita, Vicario o Gollini i sostituti (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Fiorentina ha da sciogliere il nodo portiere: Dragowski in uscita, Vicario o Gollini potrebbero sostituirlo La Fiorentina ha da risolvere il nodo portiere in vista della prossima stagione. Dragowski è in partenza, su di lui ci sarebbe il Southampton pronto a prelevarlo per una cifra vicina ai 6 milioni. Ai Viola interessa Vicario, che verrà riscattato dall’Empoli che poi lo cederà, e Gollini di ritorno all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham. Lo riporta La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laha da sciogliere il nodo portiere:inpotrebbero sostituirlo Laha da risolvere il nodo portiere in vista della prossima stagione.è in partenza, su di lui ci sarebbe il Southampton pronto a prelevarlo per una cifra vicina ai 6 milioni. Ai Viola interessa, che verrà riscattato dall’Empoli che poi lo cederà, edi ritorno all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham. Lo riporta La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

