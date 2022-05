Fiorentina, Commisso: «Facciamo conoscere la Serie A negli USA. Il Viola Park…» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, lancia il suo grido d’appello per la Serie A. Le parole anche sul nuovo centro sportivo Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dall’inaugurazione della nuova sede della Lega Serie A negli Stati Uniti. Serie A negli USA – «Questa è un’idea nata sei anni fa e finalmente sono stato ascoltato. Far conoscere negli Stati Uniti la Serie A è fondamentale, ci sono dieci presidenti che vogliono riportare il calcio italiano dove merita». STADIO A FIRENZE – «Verrà ristrutturato, ma voglio sottolineare che costruiremo anche un nuovo centro sportivo per il quale mi è stato permesso di fare il mio lavoro. Spero che lo visiteranno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Rocco, presidente della, lancia il suo grido d’appello per laA. Le parole anche sul nuovo centro sportivo Rocco, presidente della, ha parlato dall’inaugurazione della nuova sede della LegaStati Uniti.USA – «Questa è un’idea nata sei anni fa e finalmente sono stato ascoltato. FarStati Uniti laA è fondamentale, ci sono dieci presidenti che vogliono riportare il calcio italiano dove merita». STADIO A FIRENZE – «Verrà ristrutturato, ma voglio sottolineare che costruiremo anche un nuovo centro sportivo per il quale mi è stato permesso di fare il mio lavoro. Spero che lo visiteranno ...

