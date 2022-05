Fiocco Azzurro in casa Ferragni, spoiler sul nome: il bimbo si chiamerà… (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca Ferragni sta per diventare mamma per la prima volta: sarà un maschietto il nuovo componente della famiglia Ferragni. Manca ormai poco al parto e per festeggiare il lieto evento le sorelle Chiara e Valentina hanno organizzato per i futuri genitori un baby shower a sorpresa in una location poco fuori Milano. Durante i festeggiamenti però Chiara, presa dall’emozione durante un discorso, ha rivelato il nome del nascituro. Leggi anche: Chiara Ferragni: le sue Nike da 40€ vanno a ruba. Ecco il modello e dove acquistarle Chiara Ferragni “spoilera” il nome del suo futuro nipote Come detto, manca ormai pochissimo al parto. I futuri genitori, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, non avevano mai fatto menzione del nome del futuro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francescasta per diventare mamma per la prima volta: sarà un maschietto il nuovo componente della famiglia. Manca ormai poco al parto e per festeggiare il lieto evento le sorelle Chiara e Valentina hanno organizzato per i futuri genitori un baby shower a sorpresa in una location poco fuori Milano. Durante i festeggiamenti però Chiara, presa dall’emozione durante un discorso, ha rivelato ildel nascituro. Leggi anche: Chiara: le sue Nike da 40€ vanno a ruba. Ecco il modello e dove acquistarle Chiaraa” ildel suo futuro nipote Come detto, manca ormai pochissimo al parto. I futuri genitori, Francescae Riccardo Nicoletti, non avevano mai fatto menzione deldel futuro ...

Advertising

CorriereCitta : Fiocco Azzurro in casa Ferragni, spoiler sul nome: il bimbo si chiamerà… - Cinge1976 : RT @Raicomspa: Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma?? Tanti auguri 'eccezziunali… - ConteAlmaviva : @VaeVictis speriamo non sia il nuovo Fiocco azzurro su Alpha ?? - TuttoAvellinoit : Fiocco azzurro in casa #Avellino: è nato Edoardo #Mastalli - ParliamoDiNews : Fiocco azzurro per cantante amato: prima un duetto e poi il secondo figlio #fiocco #azzurro #cantante #amato… -