Finale Conference League | a Roma stop a bus solo se necessario

(Adnkronos) – Si è appena concluso in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale è stato messo a punto il dispositivo complessivo della sicurezza per la Capitale in vista della Finale di Conference League tra Roma e Feyenord che si giocherà questa sera alle 21 a Tirana e che i tifosi Romanisti seguiranno dal maxischermo all'Olimpico. Nel corso della riunione sono stati discussi gli aspetti che riguardano l'accesso dei tifosi all'Olimpico e in particolare è stata affrontata la questione della sospensione dei mezzi pubblici. A questa misura sarà applicato un modulo flessibile: non quindi un'interruzione del servizio dei bus ma gli stop potrebbero essere eventualmente decisi al momento in caso di necessità, attraverso il coordinamento tra ...

