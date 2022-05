(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilsembra ‘congelato’, almeno per ora. Questa è l’impressione di tutti, dentro e fuori Forza Italia. O meglio,la distanza tra Silvio Berlusconi (che ha di nuovo la grana Ruby ter da affrontare) e la sua capo delegazione al governo Draghi, ma arrivare a parlare di ‘rimozione’ anche del ministro degli Affari regionali sembra un azzardo. In Transatlantico, a Montecitorio, girano tante voci, anche contraddittorie, come sempre capita nelle fasi più concitate della vita di Fi. C’è chi assicura cheè pronta a fare qualcosa alcon chi ci sta,ndo sempre nel perimetro deldestra. Per questo guarderebbe anche a Carlo Calenda e chi lavora per un terzomoderato. C’è chi giura che lei è ...

Advertising

lifestyleblogit : Fi, caso Gelmini resta aperto: 'sirene' polo di centro? - - TV7Benevento : Fi, caso Gelmini resta aperto: 'sirene' polo di centro? - - fisco24_info : Fi, caso Gelmini resta aperto: 'sirene' polo di centro?: (Adnkronos) - Ala governativa azzurra non rompe, solidarie… - LocalPage3 : Fi, caso Gelmini resta aperto: 'sirene' polo di centro? - italiaserait : Fi, caso Gelmini resta aperto: ‘sirene’ polo di centro? -

Ala governativa azzurra non rompe, solidarietà a Berlusconi per Ruby ter Ilsembra 'congelato', almeno per ora. Questa è l'impressione di tutti, dentro e fuori Forza Italia. O meglio, resta la distanza tra Silvio Berlusconi (che ha di nuovo la grana Ruby ter da ...Qualcosa avrebbe semmai potuto avere in comune, magari indi un' eventuale assoluzione , il ... in particolare Mariastella, 'colpevole' di aver chiesto parole chiare a Berlusconi sul ...(Adnkronos) – Il caso Gelmini sembra ‘congelato’, almeno per ora. Questa è l’impressione di tutti, dentro e fuori Forza Italia. O meglio, resta la distanza tra Silvio Berlusconi (che ha di nuovo la ...Non solo la difesa dell’altro leader, già protetto nel week end quando dentro Forza Italia si sono agitate le acque, ma anche il carico da novanta nella finora sonnecchiante campagna per il Sì ai refe ...