Festival di Cannes, Nostalgia di Mario Martone racconta il destino di un uomo tra Napoli e il suo passato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Napoli, un uomo e il suo destino. Segnato dal sentimento di Nostalgia. Davanti un (ancora una volta) immenso Pierfancesco Favino, dietro il magnifico romanzo di Ermanno Rea, a far da tramite un’illuminata regia di Mario Martone che continua il suo periodo di grazia come pure quello del grande cinema napoletano. Non è un caso, infatti, che Nostalgia sia stato “acchiappato” dal concorso del 75° Festival di Cannes ancor prima (forse) di quello veneziano. Fatto sta che Martone, Favino, e dietro la scrittura di Rea se la giocano a testa alta in una competizione che finora ha offerto poche estasi. Girato e ambientato totalmente al rione Sanità, Nostalgia è il racconto di Felice Lasco (Favino), un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), une il suo. Segnato dal sentimento di. Davanti un (ancora una volta) immenso Pierfancesco Favino, dietro il magnifico romanzo di Ermanno Rea, a far da tramite un’illuminata regia diche continua il suo periodo di grazia come pure quello del grande cinema napoletano. Non è un caso, infatti, chesia stato “acchiappato” dal concorso del 75°diancor prima (forse) di quello veneziano. Fatto sta che, Favino, e dietro la scrittura di Rea se la giocano a testa alta in una competizione che finora ha offerto poche estasi. Girato e ambientato totalmente al rione Sanità,è il racconto di Felice Lasco (Favino), un ...

Advertising

DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - rulajebreal : La premiere del Festival di Cannes è stata fermata temporaneamente a causa di un gruppo di attiviste sul tappeto r… - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - PurpleFish2013 : RT @IUitaly: 220524 (1) Attrice Lee Ji Eun all’aeroporto di Seoul in partenza per il 2022 Festival di Cannes. #BonVoyageBrokerTeam https:… - PurpleFish2013 : RT @IUitaly: 220524 (3) Attrice Lee Ji Eun all’aeroporto di Seoul in partenza per il 2022 Festival di Cannes. #BonVoyageBrokerTeam https:… -