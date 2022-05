Festival Di Cannes, Laura Morante: “Johnny Depp? Non sapevo chi fosse” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ospite al Festival Di Cannes, Laura Morante racconta il suo rapporto con Nanni Moretti e un curioso aneddoto su Johnny Depp Alla vigilia del suo ritorno a Cannes in occasione del film Masquerade, Laura Morante rivela alcuni dettagli del rapporto con il regista Nanni Moretti e un curioso aneddoto su Johnny Depp.“Io e Nanni Moretti non siamo amici, lo eravamo vent’anni fa“, confessa la Morante sul regista che la volle come protagonista de La stanza del figlio, premiato con la Palma d’oro ventuno anni fa.Sembra però che un episodio legato a quella cerimonia abbia incrinato il rapporto tra i due, anche se la Morante dichiara di aver ben pochi ricordi legati a quella ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ospite alDiracconta il suo rapporto con Nanni Moretti e un curioso aneddoto suAlla vigilia del suo ritorno ain occasione del film Masquerade,rivela alcuni dettagli del rapporto con il regista Nanni Moretti e un curioso aneddoto su.“Io e Nanni Moretti non siamo amici, lo eravamo vent’anni fa“, confessa lasul regista che la volle come protagonista de La stanza del figlio, premiato con la Palma d’oro ventuno anni fa.Sembra però che un episodio legato a quella cerimonia abbia incrinato il rapporto tra i due, anche se ladichiara di aver ben pochi ricordi legati a quella ...

Advertising

rulajebreal : La premiere del Festival di Cannes è stata fermata temporaneamente a causa di un gruppo di attiviste sul tappeto r… - vogue_italia : Avvistati: Tina Kunakey e Vincent Cassel a Cannes?? - - -> - DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - XOXOTrash12 : Chi non va a farsi una passeggiata al festival di Cannes ovviamente???? #fairylu - Kick57624616 : RT @LaVeritaWeb: Al Festival di Cannes una polemica ha travolto un film francese dal titolo «Z». Doveva essere la Z di Zombie, ma è stato d… -