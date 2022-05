Festival di Cannes 2022, i look da favola delle star (e gli scivoloni) (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’evento glam più atteso dell’anno è arrivato! C’è il Met Gala (QUI il meglio e il peggio del 2022), ci sono gli Oscar ma nulla batte la magia del Festival di Cannes. Dopo lo stop del 2020 e lo slittamento a luglio nel 2021, la manifestazione si riprende le sue tradizionali settimane di maggio. Sono tante le star che brillano sulla Croisette, con i loro abiti da favola e gioielli principeschi. Non mancano però gli scivoloni: ecco il meglio e il peggio di questa edizione. Ottava serata Cara Delevingne in BalmainTrionfo di rosso e nero nel corso dell’ottava serata del Festival di Cannes. Total black per Bella Hadid, divina con un abito dal vistoso fiocco sulle natiche, creato nel 1987 da Versace. Trasparenze maliziose per Cara Delevingne, stretta in un ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’evento glam più atteso dell’anno è arrivato! C’è il Met Gala (QUI il meglio e il peggio del), ci sono gli Oscar ma nulla batte la magia deldi. Dopo lo stop del 2020 e lo slittamento a luglio nel 2021, la manifestazione si riprende le sue tradizionali settimane di maggio. Sono tante leche brillano sulla Croisette, con i loro abiti dae gioielli principeschi. Non mancano però gli: ecco il meglio e il peggio di questa edizione. Ottava serata Cara Delevingne in BalmainTrionfo di rosso e nero nel corso dell’ottava serata deldi. Total black per Bella Hadid, divina con un abito dal vistoso fiocco sulle natiche, creato nel 1987 da Versace. Trasparenze maliziose per Cara Delevingne, stretta in un ...

