Festa grande in casa Beautiful: l’amatissima attrice è diventata mamma per la terza volta (Di mercoledì 25 maggio 2022) ; l’annuncio social è dolcissimo. Fiocco azzurro per una delle protagoniste della soap opera Beautiful: l’amatissima attrice è diventata mamma per la terza volta. Si tratta del suo terzo maschietto, che la star ha già presentato al pubblico con un dolcissimo scatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 25 maggio 2022) ; l’annuncio social è dolcissimo. Fiocco azzurro per una delle protagoniste della soap operaper la. Si tratta del suo terzo maschietto, che la star ha già presentato al pubblico con un dolcissimo scatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SuperTennisTv : ?? A Rabat Martina Trevisan si regala il primo titolo WTA! Sconfigge in finale la statunitense Liu. Finisce 6-2 6-1… - FiorellaMannoia : Sono felice e onorata di avere con me @CapaSound per questo evento a Campovolo di Una.Nessuna.Centomila. Sarà una… - antoniodimaio75 : RT @SpagnaInItalia: La festa Entierro De la Sardina é iniziata alla grande con la parata del mattino. ?? Le vie del centro di Genova sono… - _draken1 : RT @FrancescaCphoto: La nostra più grande vittoria è non essere come voi Voi che passate la vostra”festa”a insultarci Voi che durante la… - Bibouuuo : @crisonvenus @xHappinesstan Il signorino farebbe bene a coprirsi di più invece di spronare gli ormoni delle ragazzi… -