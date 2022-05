Festa dell’ambiente in villa Comunale, Madaro: “Da Bonavitacola ottime risposte” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Festa dell’ambiente in villa Comunale. Protagonisti gli alunni che il prossimo 1 giugno pianteranno prima un albero, donato dall’Asia, e poi alle 11 e 30 presso la Cassa Armonica in villa saranno premiate le 4 scolaresche che hanno partecipato al progetto di Asia Education. Ai vincitori sarà consegnato un buono spesa di 500 euro da spendere in materiale didattico. All’interno della villa sarà anche allestito un percorso composto da 8 tappe con animazioni della Cooperativa Immaginaria che terranno spettacoli e lezioni sui temi ambientali. Questa mattina presso al sede di via Delle Puglie conferenza stampa dell’amministratore delegato dell’Asia Donato Madaro e l’assessore Comunale Alessandro Rosa. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –in. Protagonisti gli alunni che il prossimo 1 giugno pianteranno prima un albero, donato dall’Asia, e poi alle 11 e 30 presso la Cassa Armonica insaranno premiate le 4 scolaresche che hanno partecipato al progetto di Asia Education. Ai vincitori sarà consegnato un buono spesa di 500 euro da spendere in materiale didattico. All’interno dellasarà anche allestito un percorso composto da 8 tappe con animazioni della Cooperativa Immaginaria che terranno spettacoli e lezioni sui temi ambientali. Questa mattina presso al sede di via Delle Puglie conferenza stampa dell’amministratore delegato dell’Asia Donatoe l’assessoreAlessandro Rosa. ...

