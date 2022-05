Feralpisalò-Palermo, streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa sera alle ore 21 allo stadio “Lino Turina” di Salò (Brescia) si disputerà il match Feralpisalò-Palermo, valevole per l’andata della semifinale playoff Nazionale di Serie C. Nel turno precedente i lombardi hanno eliminato a sorpresa la Reggiana (doppia vittoria per 1-0 all’andata e 2-1 al ritorno), mentre i siciliani hanno avuto la meglio sulla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Reggiana-Feralpisalò, streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C Virtus Francavilla-Palermo, ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa sera alle ore 21 allo stadio “Lino Turina” di Salò (Brescia) si disputerà il match, valevole per l’andata della semifinaleNazionale diC. Nel turno precedente i lombardi hanno eliminato a sorpresa la Reggiana (doppia vittoria per 1-0 all’andata e 2-1 al ritorno), mentre i siciliani hanno avuto la meglio sulla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Reggiana-tv RaiC Virtus Francavilla-, ...

Advertising

GDS_it : Baldini studia l'undici migliore per la partita di stasera sul campo della Feralpisalò per l'andata delle semifinal… - PalermoToday : Avversario, Var, arbitro donna: col FeralpiSalò è la serata delle prime volte per il Palermo - MondoPalermo : Lunghe code allo stadio “Renzo Barbera” e anche online per i biglietti di #Palermo – Feralpisalò – VIDEO - infoitsport : Feralpisalò-Palermo, dove vedere il match in chiaro - LiveSicilia : Playoff Serie C: Palermo-FeralpiSalò: info biglietti -