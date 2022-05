FERALPISALO’-PALERMO | DAMIANI E BUTTARO DAL 1’ | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ledella sfida FeralpiSalò-, in programma alle ore 21:00 allo Stadio “Lino Turina"

Advertising

ILOVEPACALCIO : Playoff serie C. Feralpisalò-Palermo: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - labrosport : ??? Stasera (ore 21) il giovane fischietto livornese dirigerà la delicata sfida tra Feralpisalò e Palermo. - zazoomblog : VIDEO Feralpisalò-Palermo alcuni tifosi rosanero già arrivati allo stadio “Turina” - #VIDEO #Feralpisalò-Palermo… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Feralpisalò-Palermo, alcuni tifosi rosanero già arrivati allo stadio “Turina” - Mediagol : VIDEO Feralpisalò-Palermo, alcuni tifosi rosanero già arrivati allo stadio “Turina” -

RISULTATI SERIE C, ANDATA SEMIFINALI PLAYOFF Ore 19.00 Catanzaro Padova 0 - 0 Ore 21.00 FeralpiSalò': in attesa: in attesa