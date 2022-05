FeralpiSalò | continua la caccia alla Serie B sulle sponde del Lago di Garda

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Laè una delle squadre rivelazione dell’ultimaC. I verdazzurri sono stati protagonisti di una regular season giocatagrande, e stanno ora facendo la voce grossa anche ai playoff. La squadra guidata dal condottiero Stefano Vecchi si è classificata al terzo posto nel Girone A, alle spalle soltanto delle formidabili Sudtirol e Padova. La compagine lombarda ha raccolto 69 punti, in una stagione in cui si è contraddistinta per un gioco piacevole e votato all’attacco, che ha fruttato ben 56 reti messe a segno. Lo scacchiere tattico del mister può contare, inoltre, su una retroguardia di assoluto livello, che si è mostrata tra le più solide del torneo. Tutti ingredienti che hanno permessosquadra di migliorare il quinto posto ottenuto nella passata stagione ere la ...

Advertising

Triplete64 : @lunastark81 Qualche anno fa mi chiesero di far giocare mio figlio (allora undicenne) da loro. Io, che manco sapevo… - ManfrediEsposit : Continua il sogno promozione per il #Palermo. Ì rosanero, anche se con fatica e dopo essere andati sotto 2-0, super… - infoitsport : L’andata dei playoff è del FeralpiSalò: il sogno promozione continua - feralpisalo : RT @pietronalesso_: ?? Continua il sogno della @feralpisalo che batte di misura la #Reggiana e spera nelle semifinali.? Gli highlights dell… - pietronalesso_ : ?? Continua il sogno della @feralpisalo che batte di misura la #Reggiana e spera nelle semifinali.? Gli highlights… -

Sport Fanpage

... "Laè un'ottima squadra allenata da un bravo allenatore. Hanno idee giuste, dobbiamo ...A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati PLAYOFF SERIE C...il settore ospiti in vista della gara dei rosanero di domani sera alle ore 21 contro la,...//locator.sisalpay.it )A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati PLAYOFF SERIE C Feralpisalò-Palermo dove vederla in diretta TV e streaming su Rai, Sky o Eleven Sport: formazioni e orario