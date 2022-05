Femminicidio, il Senato approva all’unanimità la risoluzione della Commissione d’inchiesta: “Finanziare i percorsi per gli uomini violenti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità dei presenti, con 211 voti favorevoli, la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio sui “percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere”, che ha preso la forma di una risoluzione, atto con cui il Parlamento indirizza il governo. Il voto è stato seguito da un lungo applauso. Il documento identifica le categorie di soggetti che potrebbero aver bisogno di rieducazione, e per ciascuno di essi suggerisce possibili interventi di legge. Per primi si citano gli uomini già condannati che accettano di seguire questi percorsi, attivi però in soli 52 penitenziari su 180 complessivi: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Aula delhatodei presenti, con 211 voti favorevoli, la relazioneparlamentaresulsui “trattamentali perautori di violenza nelle relazioni affettive e di genere”, che ha preso la forma di una, atto con cui il Parlamento indirizza il governo. Il voto è stato seguito da un lungo applauso. Il documento identifica le categorie di soggetti che potrebbero aver bisogno di rieducazione, e per ciascuno di essi suggerisce possibili interventi di legge. Per primi si citano gligià condannati che accettano di seguire questi, attivi però in soli 52 penitenziari su 180 complessivi: ...

