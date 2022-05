Fedez racconta i dettagli dell’intervento per l’asportazione del tumore

(Di mercoledì 25 maggio 2022)torna a parlare del cancro al pancreas per cui ha subito un’operazione durata 6 ore il 22 marzo scorso all’ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper 32enne lo fa per la prima volta davanti ai giornalisti, durante la la conferenza di presentazione di Love Mi, il concerto benefico che ha organizzato insieme a J-Ax,

Advertising

oggisettimanale : “La malattia? Come una finestra da tenere aperta”. @Fedez si racconta, tra quello che ha imparato stando male alla@… - RedazioneLaNews : #Milano Fedez torna a parlare del tumore dopo la guarigione - OriginalCorny : RT @Paoletta_F: Una cosa bella bella mentre il mondo attorno ci racconta tante brutture. Perché i bambini sono il futuro, sempre. Grazie @F… - Chicomesol : RT @Paoletta_F: Una cosa bella bella mentre il mondo attorno ci racconta tante brutture. Perché i bambini sono il futuro, sempre. Grazie @F… - Paoletta_F : Una cosa bella bella mentre il mondo attorno ci racconta tante brutture. Perché i bambini sono il futuro, sempre. G… -

LOVE MI A SUPPORTO DELLA ONLUS TOG leggi ancheha lanciato la sua fondazione "È da un anno," ci, "che mi sono veramente innamorato del progetto TOG - TOGETHER TO GO, quindi sto ...Con queste parole, durante la conferenza di presentazione di LOVE MI, il concerto ... il prossimo 28 giugno 2022 e che lo vedrà protagonista assieme a J Ax,come sono tornati a parlarsi ...Sara Marino è la fidanzata di Tananai, l’artista che nel suo ultimo concerto a Milano si è scambiato un bacio a stampo con Fedez: “Non ...Eccoli più felici che mai. Elodie e Marracash sono stati fotografati dal settimanale "Chi" per le vie di Milano. Lei prima lo coccola e subito dopo i due si salutano baciandosi con tanto di mascherina ...