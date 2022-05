Federica Sciarelli | avete mai visto il figlio della giornalista? Bellissimo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver sperimentato l’atletica leggera,trascorre diversi anni dietro la scrivania del Tg3 finché non si mette alla guida del longevo programma Chi l’ha?. Si muove con una certa dimestichezza ormai tra un caso di cronaca e l’altroe conduttrice di Chi l’ha?. Dal 2004 il programma tratta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

chilhavistorai3 : Questa sera a “Chi l’ha visto?” Qualcuno ha coperto l'ex compagno della madre di Agata, indagato per omicidio e o… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Domenico Manzo scomparso o fatto sparire? Nuove interviste esclusive Alle 21:20 con… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Domenico Manzo scomparso o fatto sparire? Nuove interviste esclusive Alle 21:20 con… - chilhavistorai3 : Questa sera a “Chi l’ha visto?” Domenico Manzo scomparso o fatto sparire? Nuove interviste esclusive Alle 21:20 c… - forestale82 : RT @Moonlightshad1: Qui era quando la procura dispose il sequestro del cellulare di Federica Sciarelli in quanto compagna di John Woodcock.… -

Fortementein.com

"Chi l'ha visto", va in onda questa sera, mercoledì 25 maggio in prima serata su Rai 3. Al centro del programma d'inchiesta di, la vicenda di Agata Scuto, la ragazza di Acireale che con la sua pensione di invalidità manteneva tutta la famiglia: qualcuno ha coperto Rosario, l'ex compagno della madre di Agata,...Chi l'ha visto, ore 21:20 su Rai 3conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni. Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4 ... Federica Sciarelli, il volto sfigurato: cos’è successo Dopo aver sperimentato l'atletica leggera, Federica Sciarelli conduce il Tg3 finché non si mette alla guida di "Chi l'ha visto".Tra vecchie e nuove inchieste, emergono punti di domanda e segreti, alla ricerca della verità. La storica trasmissione di servizio di Federica Sciarelli (al timone del programma dal 2004) prosegue ...