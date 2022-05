Federica Pellegrini parla delle nozze: “Fine estate, 150 invitati a Venezia. No... (Di mercoledì 25 maggio 2022) nozze in grande a Venezia e con almeno 150 invitati: Federica e Matteo vogliono divertirsi e poi pensare a... Leggi su golssip (Di mercoledì 25 maggio 2022)in grande ae con almeno 150e Matteo vogliono divertirsi e poi pensare a...

Advertising

zazoomblog : Federica Pellegrini senza reggiseno: cappotto aperto infiamma tutti - #Federica #Pellegrini #senza - infoitsport : Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi in agosto: «Figli? Lui non vede l’ora» - infoitsport : Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi, ma sapete come si sono conosciuti? - infoitsport : Federica Pellegrini, i dettagli segreti delle nozze con Matteo Giunta - infoitsport : Federica Pellegrini, dopo le nozze con Matteo un figlio: «Ma ho messo una condizione» -