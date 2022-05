Federica Pellegrini: finalmente lo confessa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Federica Pellegrini, finalmente lo confessa: la nuotatrice parla ancora una volta della sua relazione con Matteo Giunta. Dopo l’addio al nuoto, la ‘Divina’ Federica Pellegrini si sta pienamente dedicando alla sua vita privata, che pare davvero andare a gonfie vele; la relazione con Matteo Giunta è più solida che mai, tanto che i due convoleranno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 25 maggio 2022)lo: la nuotatrice parla ancora una volta della sua relazione con Matteo Giunta. Dopo l’addio al nuoto, la ‘Divina’si sta pienamente dedicando alla sua vita privata, che pare davvero andare a gonfie vele; la relazione con Matteo Giunta è più solida che mai, tanto che i due convoleranno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

VanityFairIt : La campionessa azzurra e il fidanzato presto sposi: in una serie di post social, la coppia racconta una giornata a… - infoitcultura : Federica Pellegrini, ecco cosa ha combinato durante il matrimonio dell'ex Filippo Magnini: da non credere - infoitcultura : Filippo Magnini, il matrimonio celebrato in chiesa con Giorgia Palmas. Prima la relazione con Federica Pellegrini - infoitcultura : Federica Pellegrini, ecco cosa ha combinato durante il matrimonio dell’ex Filippo Magnini - DonnaGlamour : Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Ci sposiamo a Venezia in estate, i figli arriveranno” -