FCA Bank - Prima partnership per gli autocarri pesanti, con Ford Trucks (Di mercoledì 25 maggio 2022) Supporto della transizione ecologica e rafforzamento della propria posizione in un settore in forte crescita, che nel 2021 ha registrato un incremento del 24,8% rispetto all'anno precedente. Dopo l'accordo con Knaus Tabbert nel comparto dei camper, sono questi i motivi alla base della Prima partnership di FCA Bank nel mondo degli autocarri pesanti, siglata con un marchio che esce dalla galassia Stellantis: Ford Trucks. In questo modo, FCA Bank vuole proseguire la propria strategia di diversificazione ed espansione. La banca offrirà i propri servizi finanziari ai dealer e ai clienti finali di Ford Trucks, marchio che vanta oltre sessant'anni di esperienza. L'accordo, avviato sul mercato Italia, comprende i trattori ...

