"Facciamo fino all'ultimo ucraino?": lo sfregio a Zelensky in prima pagina, Travaglio umilia il premier | Guarda (Di mercoledì 25 maggio 2022) sfregio a Volodymyr Zelensky sulla prima pagina del Fatto quotidiano. Il direttore Marco Travaglio ha infatti pubblicato una vignetta di Mannelli in cui si vede Zelensky che dice: "...Facciamo fino al penultimo ucraino?". Poi ancora: "terz'ultimo...?". Infine: "Me fate sape'..?". Sia il presidente ucraino sia Joe Biden hanno sempre sostenuto che avrebbero combattuto questa guerra fino alla fine. Ma se c'è coesione tra i vertici del governo di Kiev sul fatto di non cedere contro gli invasori non è in discussione, l'unanimità su come sconfiggerli è ben lontana e addirittura si cominciano a intravedere delle crepe tra Zelensky e i suoi. Qui la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)a Volodymyrsulladel Fatto quotidiano. Il direttore Marcoha infatti pubblicato una vignetta di Mannelli in cui si vedeche dice: "...al pen?". Poi ancora: "terz'...?". Infine: "Me fate sape'..?". Sia il presidentesia Joe Biden hanno sempre sostenuto che avrebbero combattuto questa guerraalla fine. Ma se c'è coesione tra i vertici del governo di Kiev sul fatto di non cedere contro gli invasori non è in discussione, l'unanimità su come sconfiggerli è ben lontana e addirittura si cominciano a intravedere delle crepe trae i suoi. Qui la ...

Advertising

EnricoB03 : @EsercitoParenzo @albertoinfelise Facciamo così... Ti tagli lo stipendio fino a 600€ netti al mese (il ricavato in… - GiuseppeDAdamo7 : Come si può essere ipocriti e voltagabbana in poco tempo: fino ad ieri erano nazisti e da condannare, oggi sono eroi? Come facciamo ridere! - nau_1390 : @k90sfun @Etnematarepsid Ma infatti non parla di quest ultima settimana ma dei sei mesi passati dai k tvb ma non pu… - mariamacina : RT @carmelopalma: Proroghe delle concessioni balneari fino al 31/12/2024 per difficoltà “oggettive” nell’espletamento delle gare, norme di… - Den79Capricorno : @LaStreghetta79 Due voi più tre noi, facciamo spazio?????? Cmq freddo tutto l anno non c'è nemmeno qua, anzi fino a ieri un caldo?????? -