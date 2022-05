(Di mercoledì 25 maggio 2022)lanciaFoundation per rilanciare l'impegno del gruppo di lenti e occhiali a realizzare la sua mission di aiutare le persone, ovunque nel mondo, a "vedere ...

Agenzia ANSA

lancia OneSightFoundation per rilanciare l'impegno del gruppo di lenti e occhiali a realizzare la sua mission di aiutare le persone, ovunque nel mondo, a "vedere meglio e vivere meglio". Si tratta ......e rumors ci invitano ad abbracciare una interazione con il digitale che vuole esseree ... John Elkann (Stellantis) e poi Leonardo Del Vecchio (, Federico Marchetti (Yoox) Brunello ... EssilorLuxottica, nuova fondazione Onesight per la vista - Economia EssilorLuxottica lancia OneSight EssilorLuxottica Foundation per rilanciare l'impegno del gruppo di lenti e occhiali a realizzare la sua mission di aiutare le persone, ovunque nel mondo, a "vedere meg ...EssilorLuxottica rafforza le attività filantropiche attraverso la creazione di un'unicaFondazione internazionaleCharenton-le-Pont, Francia (25maggio 2022 – ore 13:00)– EssilorLuxottica annuncia oggi i ...