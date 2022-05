Enzo Paolo Turchi, l’ex ballerino ricorda Raffaella Carrà: le sue parole sono strazianti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografo, insegnante e personaggio televisivo italiano. Negli anni ’70 è approdato in televisione, diventando il primo ballerino di famose trasmissioni. Accanto a Raffaella Carrà nel 1971 ballò il famoso Tuca tuca. Ha lavorato anche all’estero ottenendo anche una candidatura al prestigioso premio televisivo della Rosa d’oro di Montreux, nel 1978. Tra le trasmissioni alle quali ha partecipato vanno ricordate Canzonissima, Grand Hotel, Fantastico, Domenica In, Patatrac, Risatissima, il Festival di Sanremo e Doppia coppia. La danza lo ha unito in un forte sodalizio artistico proprio con la Carrà. Durante una lunga intervista ricordando la sua amica e collega Enzo ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 25 maggio 2022)è un, coreografo, insegnante e personaggio televisivo italiano. Negli anni ’70 è approdato in televisione, diventando il primodi famose trasmissioni. Accanto anel 1971 ballò il famoso Tuca tuca. Ha lavorato anche all’estero ottenendo anche una candidatura al prestigioso premio televisivo della Rosa d’oro di Montreux, nel 1978. Tra le trasmissioni alle quali ha partecipato vannote Canzonissima, Grand Hotel, Fantastico, Domenica In, Patatrac, Risatissima, il Festival di Sanremo e Doppia coppia. La danza lo ha unito in un forte sodalizio artistico proprio con la. Durante una lunga intervistando la sua amica e collega...

