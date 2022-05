Enti locali: “Sport missione comune”: 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) annunciano l’apertura del bando “Sport missione comune 2022“ dedicato agli Enti Territoriali. Il bando è finalizzato alla realizzazione e al miglioramento dell’impiantistica Sportiva, anche scolastica e delle piste ciclabili, al quale si aggiunge “Sport Verde comune”, la misura dedicata agli intervEnti di efficientamento energetico, tema che l’ICS e l’Associazione che riunisce i Comuni d’Italia presidiano con sempre maggiore impegno. Con queste iniziative, ICS e ANCI – spiega una nota – forniscono a tutti i Comuni e le Città’ Metropolitane, che intendono investire nello Sport, gli strumEnti, anche in chiave di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Istituto per il Creditoivo (ICS) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) annunciano l’apertura del bando “2022“ dedicato agliTerritoriali. Il bando è finalizzato alla realizzazione e al miglioramento dell’impiantisticaiva, anche scolastica e delle piste ciclabili, al quale si aggiunge “Verde”, la misura dedicata agli intervdi efficientamento energetico, tema che l’ICS e l’Associazione che riunisce i Comuni d’Italia presidiano con sempre maggiore impegno. Con queste iniziative, ICS e ANCI – spiega una nota – forniscono a tutti i Comuni e le Città’ Metropolitane, che intendono investire nello, gli strum, anche in chiave di ...

