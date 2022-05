Emergenza obesità infantile | 120 milioni i bambini obesi negli ultimi 40 anni

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’è una vera e propriasociale, con rischi importanti per la salute dei più piccoli: questo è l’allarme lanciato dai pediatri riuniti al 77° Congresso Italiano di Pediatria. L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di casi ditra i più piccoli, prima di noi ci sarebbero solo Cipro, Spagna e Grecia; secondo i dati riportati, infatti, nel nostro Paese isono circa il 9,4% del totale, mentre quelli in sovrappeso sono circa il 20%. Come riportato sul sito della Società italiana di pediatria, in 40(dal 1975 al 2016)e adolescentisono passati da 5 a 50tra le femmine e da 6 a 74 ...