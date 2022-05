Elvis, Austin Butler: "Il mio corpo ha iniziato a spegnersi il giorno dopo la conclusione delle riprese" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Austin Butler ha rivelato che il suo corpo 'ha iniziato a spegnersi il giorno dopo la fine delle riprese' del film biografico diretto da Baz Luhrmann incentrato su Elvis Presley. Austin Butler ha detto che il suo corpo "ha iniziato a spegnersi" solo un giorno dopo la conclusione delle riprese del film biografico in uscita intitolato semplicemente Elvis. L'attore 30enne, che interpreta la leggenda del rock-'n'-roll, ha detto di essere stato portato d'urgenza in ospedale nel marzo 2021 e di aver trascorso una settimana costretto a letto. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha rivelato che il suo'hailla fine' del film biografico diretto da Baz Luhrmann incentrato suPresley.ha detto che il suo"ha" solo unladel film biografico in uscita intitolato semplicemente. L'attore 30enne, che interpreta la leggenda del rock-'n'-roll, ha detto di essere stato portato d'urgenza in ospedale nel marzo 2021 e di aver trascorso una settimana costretto a letto. ...

Advertising

fisco24_info : Cannes: è febbre Elvis, rock con i Maneskin: Sulla Montee Tom Hanks, Austin Butler forse Priscilla Presley - Lady_Pirate : RT @Screenweek: #AustinButler ritratto sui nuovi poster di #Elvis il film biografico sul mitico Re del Rock diretto da #BazLuhrmann #ElvisI… - dilettaab : ho appena visto il trailer del film di Elvis e Austin Butler ad alcune scene sembra troppo Gabriel Garko - sunkintea : io ero molto esaltata per questo film su elvis però chiaramente non mi ero resa conto fosse di luhrmann e infatti o… - windsofregret : “elvis” non è ancora uscito e io già piena di vedere austin butler ovunque -