Eleonora Pedron in lacrime in diretta TV: il racconto drammatico – VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un racconto molto toccante che nasconde una drammaticità intensa quello di Eleonora Pedron che esce allo scoperto in diretta TV Due Eleonora che si incontrano in diretta TV e parlano di un argomento così toccante per cui le lacrime sono d’obbligo: difficile mantenere una certa professionalità di fronte a tanto dolore e sofferenza. Questa mattina L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unmolto toccante che nasconde una drammaticità intensa quello diche esce allo scoperto inTV Dueche si incontrano inTV e parlano di un argomento così toccante per cui lesono d’obbligo: difficile mantenere una certa professionalità di fronte a tanto dolore e sofferenza. Questa mattina L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

storie_italiane : Eleonora Pedron si racconta a #StorieItaliane: “Mio padre e mia sorella morti in due incidenti stradali”… - mibitaliano : Stando alla definizione proposta da una valente Psicologa, una vaga comunanza tra me e la Signora Eleonora Pedron s… - mibitaliano : N.B: NON ESISTE ALCUN PARALLELISMO TRA MIO PADRE E IL PADRE DELLA SIGNORA ELEONORA PEDRON, oggi mi scadeva l'RCA, rinnovata. ?? -