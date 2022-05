È tornato Vasco Rossi più forte che mai: “Fuck the war, facciamo musica contro la guerra” (Di mercoledì 25 maggio 2022) È tornato Vasco Rossi, fa il sold-out all’ippodromo Snai di Milano con 80mila spettatori: “Benvenuti, bentornati, beneritrovati vivi, sani lucidi. Finalmente“. Vasco piu carico che mai: “Su con la festa, avanti con la musica” E’ iniziato con una decina di minuti di anticipo il concerto di Vasco Rossi, anzi il “mega party” , come lo ha definito lui stesso davanti agli 80 mila spettatori dell’ippodromo Snai di Milano, senza contare quelli che hanno ascoltato, cantato e ballato fuori. Il Concerto completamente sold-out è iniziato alla fine di una breve ma intensa pioggia partito con le note di XI comandamento. “Ciao a tutti. Benvenuti, bentornati, beneritrovati vivi, sani lucidi. Finalmente“, dice poi Vasco prima di intonare L’uomo più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) È, fa il sold-out all’ippodromo Snai di Milano con 80mila spettatori: “Benvenuti, bentornati, beneritrovati vivi, sani lucidi. Finalmente“.piu carico che mai: “Su con la festa, avanti con la” E’ iniziato con una decina di minuti di anticipo il concerto di, anzi il “mega party” , come lo ha definito lui stesso davanti agli 80 mila spettatori dell’ippodromo Snai di Milano, senza contare quelli che hanno ascoltato, cantato e ballato fuori. Il Concerto completamente sold-out è iniziato alla fine di una breve ma intensa pioggia partito con le note di XI comandamento. “Ciao a tutti. Benvenuti, bentornati, beneritrovati vivi, sani lucidi. Finalmente“, dice poiprima di intonare L’uomo più ...

Advertising

viaemiliarock : Tutto ciò che la pandemia aveva momentaneamente sospeso, è ritornato ad assumere la forma di un tempo. E così la gr… - PersonacasoF : @ParcodiGiacomo Puoi avere ragione o tornato, sinceramente nemmeno me ne frega, io ho ridato il via libera alla vit… - Vasco_pisa : RT @fanpage: Un ragazzo di 32 anni di Arezzo è risultato positivo al #vaiolodellescimmie dopo essere tornato da una vacanza alle Canarie ht… - Vasco_pisa : RT @ChiodiDonatella: È TORNATO IL NOSTRO #AMICO Glielo mettiamo il #follower? @Frances20665381 - vasco_sousa_17 : RT @giroditalia: ???? @JooAlmeida98 is back in the front group! ???? @JooAlmeida98 è tornato nel gruppo di testa! #Giro -