“É sempre mezzogiorno” | dentice con piselli e cialde di riso di Ivano Ricchebono

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Direttamente dalla Liguria ecco, per un secondo ricco e completo a base di pesce e delle proprietà del. Ecco ilcondi. Ingredienti 4 tranci di, 200 g di, 100 ml di acqua, 1 mazzetto di erbe aromatiche, 50 g di burro, olio evo per ledi: 100 g di, 100 g di burro, 100 g di formaggio grattugiato, zafferano, curry, estratto di spinaci, 2 l di olio di arachide, olio evo, sale e pepe Procedimento Cuociamo il, per almeno 40 minuti (deve essere stracotto), poi lo dividiamo in tre ciotole. Uno lo aromatizziamo con curry, l’altro con zafferano e l’ultimo con l’estratto di ...