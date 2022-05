“È sempre mezzogiorno”, annuncio a sorpresa in diretta: “È morta” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante la diretta di “È sempre mezzogiorno“, programma in onda su Rai 1, la conduttrice Antonella Clerici è rimasta a bocca aperta di fronte ad un annuncio a sorpresa di una telespettatrice. Quest’ultima ha chiamato per partecipare al gioco del ciliegio, ma prima ha voluto fare un annuncio: “È morta“. Le sue parole hanno spiazzato la conduttrice. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “È sempre mezzogiorno” “È sempre mezzogiorno” è un programma televisivo in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30 su Rai 1. La trasmissione è condotto da Antonella Clerici e va in onda dal 28 settembre 2020. Il programma ha di fatto sostituito “La prova del cuoco”, storico cooking show reso ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante ladi “È“, programma in onda su Rai 1, la conduttrice Antonella Clerici è rimasta a bocca aperta di fronte ad undi una telespettatrice. Quest’ultima ha chiamato per partecipare al gioco del ciliegio, ma prima ha voluto fare un: “È“. Le sue parole hanno spiazzato la conduttrice. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “È” “È” è un programma televisivo in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30 su Rai 1. La trasmissione è condotto da Antonella Clerici e va in onda dal 28 settembre 2020. Il programma ha di fatto sostituito “La prova del cuoco”, storico cooking show reso ...

Advertising

infoitcultura : E' sempre mezzogiorno coglie di sorpresa: l'ammissione di Antonella Clerici mette tutti d'accordo - infoitcultura : Antonella Clerici, È sempre Mezzogiorno in panchina: quale futuro per il programma? - infoitcultura : Antonella Clerici ascolti top per È sempre mezzogiorno - AjeebaMalik : Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, il conforto a una telespettatrice - zazoomblog : Marco Bianchi fuori da È sempre mezzogiorno: cosa fa adesso - #Marco #Bianchi #fuori #sempre -