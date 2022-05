“È lui, quello della tv”. Il dramma dell’ex Isola dei Famosi: “Non ho lavoro, rovisto tra i rifiuti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Incredibile quanto successo ad un ex protagonista dell’Isola dei Famosi. Nuovo Tv ha pubblicato in anteprima la foto che lo ritrae, mentre è intento a rovistare tra i cassonetti della spazzatura. La sua vita è cambiata purtroppo negativamente e ora è costretto a vivere in una situazione davvero terribile. Il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, ha commentato l’accaduto e riportato alcune dichiarazioni proprio dell’ex naufrago. Stiamo parlando di Davide Di Porto, che è stato 12 anni fa in Honduras. dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Davide Di Porto ne abbiamo parlato anche in un precedente articolo, infatti aveva già fatto sapere: “Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Incredibile quanto successo ad un ex protagonista dell’dei. Nuovo Tv ha pubblicato in anteprima la foto che lo ritrae, mentre è intento a rovistare tra i cassonettispazzatura. La sua vita è cambiata purtroppo negativamente e ora è costretto a vivere in una situazione davvero terribile. Il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, ha commentato l’accaduto e riportato alcune dichiarazioni proprionaufrago. Stiamo parlando di Davide Di Porto, che è stato 12 anni fa in Honduras.concorrente dell’deiDavide Di Porto ne abbiamo parlato anche in un precedente articolo, infatti aveva già fatto sapere: “Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo ...

