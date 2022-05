#E il circo del Komandate raggiunge Milano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo due anni di attesa, finalmente la pazza e irriverente carovana del Blasco, raggiunge la sua seconda tappa a Milano. Mai affermazione fu meglio coniata di “non è estate se non c’è Vasco” . Fino all’ultimo il meteo prometteva temporali e grandinate, confermato dal cielo plumbeo e delle folate di vento del tardo pomeriggio, ma quando mai ciò ferma una trepidante attesa di oltre 700 giorni. Così dall’Area dell’Expo ci si trasferisce al nuovo Ippodromo di Milano SNAI La Maura che, nota utile per chi si vuole evitare mezz’ora di scarpinata ai prossimi concerti estivi in loco come per esempio quelli dei prossimi Idays, è quello raggiungibile dalle metro Bonola e Uruguay, non Lotto. E così, nella fanghiglia e nell’erba fradicia un po’ stile Woodstock ci siamo e, strano ma vero, il concerto inizia con dieci minuti di ... Leggi su nonewsmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo due anni di attesa, finalmente la pazza e irriverente carovana del Blasco,la sua seconda tappa a. Mai affermazione fu meglio coniata di “non è estate se non c’è Vasco” . Fino all’ultimo il meteo prometteva temporali e grandinate, confermato dal cielo plumbeo e delle folate di vento del tardo pomeriggio, ma quando mai ciò ferma una trepidante attesa di oltre 700 giorni. Così dall’Area dell’Expo ci si trasferisce al nuovo Ippodromo diSNAI La Maura che, nota utile per chi si vuole evitare mezz’ora di scarpinata ai prossimi concerti estivi in loco come per esempio quelli dei prossimi Idays, è quello raggiungibile dalle metro Bonola e Uruguay, non Lotto. E così, nella fanghiglia e nell’erba fradicia un po’ stile Woodstock ci siamo e, strano ma vero, il concerto inizia con dieci minuti di ...

