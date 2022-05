"È come Fonzie...". Orsini stroncato così in diretta tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da Gianni Cuperlo un paragone tra il mitologico protagonista del telefilm americano più amato degli anni Settanta e il professor Orsini Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da Gianni Cuperlo un paragone tra il mitologico protagonista del telefilm americano più amato degli anni Settanta e il professor

Advertising

GiovaQuez : Cuperlo: 'Come Fonzie non è in grado di dire scusa Orsini non ce la fa proprio a dire ho sbagliato'. Orsini: 'Lei m… - axl8713 : RT @GiovaQuez: Cuperlo: 'Come Fonzie non è in grado di dire scusa Orsini non ce la fa proprio a dire ho sbagliato'. Orsini: 'Lei mi attribu… - pinaceleste1 : RT @GiovaQuez: Cuperlo: 'Come Fonzie non è in grado di dire scusa Orsini non ce la fa proprio a dire ho sbagliato'. Orsini: 'Lei mi attribu… - gpellarin84 : RT @GiovaQuez: Cuperlo: 'Come Fonzie non è in grado di dire scusa Orsini non ce la fa proprio a dire ho sbagliato'. Orsini: 'Lei mi attribu… - Carbonio13 : RT @GiovaQuez: Cuperlo: 'Come Fonzie non è in grado di dire scusa Orsini non ce la fa proprio a dire ho sbagliato'. Orsini: 'Lei mi attribu… -

Cuperlo a Cartabianca: "Orsini come Fonzie" "Non potrà mai dire 'ho sbagliato'" "Il professor Orsini è come Fonzie che non era capace di dire 'scusa'. Il professor Orsini non potrà mai dire 'ho sbagliato', è impossibile il percorso" - E' la battuta con cui Gianni Cuperlo, esponente del Pd, si rivolge ... Cuperlo a Cartabianca: 'Orsini come Fonzie' 'Il professor Orsini è come Fonzie che non era capace di dire 'scusa'. Il professor Orsini non potrà mai dire 'ho sbagliato', è impossibile il percorso' - E' la battuta con cui Gianni Cuperlo, esponente del Pd, si rivolge ... Adnkronos "Orsini È come Fonzie...". Cuperlo stronca così il professore Da Gianni Cuperlo un paragone tra il mitologico protagonista del telefilm americano più amato degli anni Settanta e il professor Orsini ... Alessandro Orsini spiazza Bianca Berlinguer: "Il sodato russo Devo riflettere". E Cuperlo lo chiama Fonzie Le analisi sulla guerra in Ucraina e gli sviluppi del conflitto tornano a tenere banco a #Cartabianca, il programma condotto da Bianca ... "Non potrà mai dire 'ho sbagliato'" "Il professor Orsini èche non era capace di dire 'scusa'. Il professor Orsini non potrà mai dire 'ho sbagliato', è impossibile il percorso" - E' la battuta con cui Gianni Cuperlo, esponente del Pd, si rivolge ...'Il professor Orsini èche non era capace di dire 'scusa'. Il professor Orsini non potrà mai dire 'ho sbagliato', è impossibile il percorso' - E' la battuta con cui Gianni Cuperlo, esponente del Pd, si rivolge ... Cuperlo a Cartabianca: "Orsini come Fonzie" Da Gianni Cuperlo un paragone tra il mitologico protagonista del telefilm americano più amato degli anni Settanta e il professor Orsini ...Le analisi sulla guerra in Ucraina e gli sviluppi del conflitto tornano a tenere banco a #Cartabianca, il programma condotto da Bianca ...