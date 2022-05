Dua Lipa attrice in Barbie con Margot Robbie: l’uscita nelle sale e il cast (Di mercoledì 25 maggio 2022) Oltre alla mattatrice che sta infiammando l’Italia con il Future Nostalgia Tour, c’è una Dua Lipa attrice in Barbie, il film ispirato al celebre personaggio Mattel diretto da Greta Gerwig. La popstar in Italia con il Nostalgia Tour In questi giorni la voce di Break My Heart è in Italia per 3 tappe europee del Future Nostalgia Tour. Questa sera, mercoledì 25 maggio, sarà a Milano per la prima delle due serate al Mediolanum Forum di Assago. Il bis nella città meneghina sarà domani, giovedì 26 maggio, per poi chiudere con le date nel nostro Paese sabato 28 maggio all’Unipol Arena di Bologna. Il Nostalgia Tour di Dua Lipa prende il nome dal secondo disco Future Nostalgia (2020), che include singoli di successo come il già citato Break My Heart, Physical, Levitating e Hallucinate. Nell’ultimo anno Dua ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Oltre alla mattatrice che sta infiammando l’Italia con il Future Nostalgia Tour, c’è una Duain, il film ispirato al celebre personaggio Mattel diretto da Greta Gerwig. La popstar in Italia con il Nostalgia Tour In questi giorni la voce di Break My Heart è in Italia per 3 tappe europee del Future Nostalgia Tour. Questa sera, mercoledì 25 maggio, sarà a Milano per la prima delle due serate al Mediolanum Forum di Assago. Il bis nella città meneghina sarà domani, giovedì 26 maggio, per poi chiudere con le date nel nostro Paese sabato 28 maggio all’Unipol Arena di Bologna. Il Nostalgia Tour di Duaprende il nome dal secondo disco Future Nostalgia (2020), che include singoli di successo come il già citato Break My Heart, Physical, Levitating e Hallucinate. Nell’ultimo anno Dua ...

