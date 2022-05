(Di mercoledì 25 maggio 2022) Mario, parlando agli studenti della Bocconi a Milano, annuncia la futura svolta energetica dell’Italia:con la dipendenza d– ha affermato –in. “In questo momento sulla questione delci troviamo ad affrontare una ‘dipendenza’ energetica ed economica d. Direi che è più’ una ‘’, quindi dobbiamo preparare un futuro in cui non dipenderemo più dper il gas. Dobbiamo invece usare la, allorainper”. “La risposta immediata – ha sottolineato– è preparare un futuro in cui non ...

Advertising

SecolodItalia1 : Draghi: usiamo la globalizzazione, per l’energia andiamo in Africa. Basta con la sottomissione alla Russia… - ollenotnasilus : @CottarelliCPI cosa usiamo al posto del gas russo, il gas americano che costa il doppio! il suicidio energetico lo… -

Secolo d'Italia

SALVINI FA DI TUTTO PER FAR CADERE IL GOVERNO 'quei soldi, usiamoli bene. Il presidenteha una maggioranza larga, facciamolo' ha aggiunto Letta rifilando una bacchettata al segretario ...CRISI M5S - PD/ Alleanza a pezzi, ora Letta pensa di staccare la spina aENRICO LETTA A OGGI ...quei soldi e usiamoli bene, poi discuteremo del resto. Ci sono tanti problemi che stanno ... Draghi: usiamo la globalizzazione, per l'energia andiamo in Africa. Basta con la sottomissione alla Russia Il premier rivendica per l'Italia un ruolo da capofila in Europa del contrasto alla criminalità: “E’ operativa in 22 Stati membri la Procura europea che indaga sui reati contro gli interessi finanziar ...Alessandro Orsini: "Nato una sciagura, Draghi ci umilia. Armi Danimarca a Ucraina Delirio, rischiamo terza guerra mondiale". Poi battuta di ...