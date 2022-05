Draghi “La mafia si sconfigge con la cultura della legalità” (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “L'Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata. Siamo all'avanguardia nella legislazione antimafia e nella protezione dei testimoni e dei loro familiari, uno strumento fondamentale per la giustizia sin dai tempi del maxiprocesso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo al convegno all'Auditorium “Giorgio Gaber” di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sul tema “Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia”.“Lo ha riconosciuto il primo ministro olandese Mark Rutte in una sua recente visita a Roma, quando ha annunciato che i ministri olandesi verranno in Italia per imparare dai nostri esperti – ha proseguito Draghi -. L'esperienza accumulata in tre decenni di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “L'Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata. Siamo all'avanguardia nella legislazione antie nella protezione dei testimoni e dei loro familiari, uno strumento fondamentale per la giustizia sin dai tempi del maxiprocesso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, intervenendo al convegno all'Auditorium “Giorgio Gaber” di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionaleLombardia, sul tema “Il ruolofinanza nella lotta alla”.“Lo ha riconosciuto il primo ministro olandese Mark Rutte in una sua recente visita a Roma, quando ha annunciato che i ministri olandesi verranno in Italia per imparare dai nostri esperti – ha proseguito-. L'esperienza accumulata in tre decenni di ...

