Draghi la chiede, la Ue dice no: per Bruxelles la parola pace è prematura (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella bozza di conclusioni del vertice di lunedì non compare il riferimento alla fine delle ostilità. Roma insiste: tetto comune al prezzo del gas, almeno su quello importato dalla Russia e anche per rispettare le raccomandazioni Ue. No di Berlino Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella bozza di conclusioni del vertice di lunedì non compare il riferimento alla fine delle ostilità. Roma insiste: tetto comune al prezzo del gas, almeno su quello importato dalla Russia e anche per rispettare le raccomandazioni Ue. No di Berlino

