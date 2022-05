Draghi: il “federalismo pragmatico”, per evitare in futuro situazioni come la ”dipendenza energetica”, che “rischia di diventare sottomissione” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La risposta immediata è preparare un futuro in cui non dipenderemo più dalla Russia per il gas. Si va in giro per il mondo, andiamo in Africa e ovunque nel mondo utilizzando la globalizzazione”. L’occasione per tornare a parlare della questione energetica che ‘ci lega’ alla Russia, è stata offerta al premier Draghi dall’evento ospitato oggi dall’università Bocconi di Milano, che ha ricordato la figura di Alberto Alesina Draghi: “L’Ue deve assumere nuovi ruoli a livello mondiale e costruire delle difese come la transizione energetica, ecologica, sanitaria, ecc.” come ha infatti rimarcato ill presidente del Consiglio, ”Ora ci troviamo ad affrontare in Italia questa dipendenza economica ed energetica dalla Russia quindi direi che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La risposta immediata è preparare unin cui non dipenderemo più dalla Russia per il gas. Si va in giro per il mondo, andiamo in Africa e ovunque nel mondo utilizzando la globalizzazione”. L’occasione per tornare a parlare della questioneche ‘ci lega’ alla Russia, è stata offerta al premierdall’evento ospitato oggi dall’università Bocconi di Milano, che ha ricordato la figura di Alberto Alesina: “L’Ue deve assumere nuovi ruoli a livello mondiale e costruire delle difesela transizione, ecologica, sanitaria, ecc.”ha infatti rimarcato ill presidente del Consiglio, ”Ora ci troviamo ad affrontare in Italia questaeconomica eddalla Russia quindi direi che ...

Advertising

italiaserait : Draghi: il “federalismo pragmatico”, per evitare in futuro situazioni come la ”dipendenza energetica”, che “rischia… - Rog_2 : RT @alessandroTuzzo: #Draghi: anziché pensare a un federalismo europeo a 360 gradi (che resta il nostro obiettivo a lungo termine) dovremmo… - alessandroTuzzo : #Draghi: anziché pensare a un federalismo europeo a 360 gradi (che resta il nostro obiettivo a lungo termine) dovre… - freetime_lost : @baffi_francesco Hanno sempre fatto quello che voleva Berlusconi. Hanno fatto quello che voleva il M5S. Ora faranno… - ManuelaBellipan : RT @merlo_grazie: #Draghi @robersperanza e comunque la sanità dovrebbe tornare a essere di competenza centrale, con deleghe regionali… -