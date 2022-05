Dove vedere Roma-Feyenoord, finale di Conference League del 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il countdown è giunto al termine: è tutto pronto per l’attesissimo Roma-Feyenoord, finale di Conference League. Il match è in programma questa sera, mercooledì 25 maggio, alle ore 21.00 presso l’Arena Kombëtare di Tirana, lo stadio che accoglie 20mila posti, probabilmente il più piccolo ad aver ospitato una finale internazionale. I giallorossi, guidati da mister José Mourinho, sono giunti fino in fondo alla competizione riuscendo a superare il turno preliminare contro il Trabzonspor, vincendo il girone di qualificazione ed eliminando in ordine: Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester. Gli olandesi allenati da Arne Slot, dal canto loro, hanno disputato ben due turni in più, eliminando al primo e al secondo turno preliminare Drita e Lucerna, oltre all’Elfsborf nel terzo turno. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il countdown è giunto al termine: è tutto pronto per l’attesissimodi. Il match è in programma questa sera, mercooledì 25, alle ore 21.00 presso l’Arena Kombëtare di Tirana, lo stadio che accoglie 20mila posti, probabilmente il più piccolo ad aver ospitato unainternazionale. I giallorossi, guidati da mister José Mourinho, sono giunti fino in fondo alla competizione riuscendo a superare il turno preliminare contro il Trabzonspor, vincendo il girone di qualificazione ed eliminando in ordine: Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester. Gli olandesi allenati da Arne Slot, dal canto loro, hanno disputato ben due turni in più, eliminando al primo e al secondo turno preliminare Drita e Lucerna, oltre all’Elfsborf nel terzo turno. ...

