Donnarumma alla Juventus? Il folle piano della società bianconera (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Juventus, nel mercato estivo, ha bisogno di rinforzare la rosa in maniera importante; occhio alla situazione legata a Donnarumma. Un mercato in cui bisogna rinforzare la rosa in maniera imponente; la Juventus deve regalare ad Allegri una serie di innesti (difensore centrale, terzino sinistro, centrocampista di livello, attaccante) che possano alzare il livello di una squadra che, nella stagione appena conclusa, è arrivata sì quarta ma ha anche perso due finali, entrambe contro l’Inter e non è mai stata in corsa per lo scudetto. Diverse le trattative in palio con la società che, se vuole accontentare la dirigenza, deve anche sfoltire la rosa a disposizione di Allegri. Attenzione alla possibile idea Donnarumma. LaPresseIl portiere non è una priorità del prossimo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) La, nel mercato estivo, ha bisogno di rinforzare la rosa in maniera importante; occhiosituazione legata a. Un mercato in cui bisogna rinforzare la rosa in maniera imponente; ladeve regalare ad Allegri una serie di innesti (difensore centrale, terzino sinistro, centrocampista di livello, attaccante) che possano alzare il livello di una squadra che, nella stagione appena conclusa, è arrivata sì quarta ma ha anche perso due finali, entrambe contro l’Inter e non è mai stata in corsa per lo scudetto. Diverse le trattative in palio con lache, se vuole accontentare la dirigenza, deve anche sfoltire la rosa a disposizione di Allegri. Attenzionepossibile idea. LaPresseIl portiere non è una priorità del prossimo ...

