Diretta Roma-Feyenoord, formazioni ufficiali: Mourinho sceglie Mkhitaryan, confermato Zaniolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma-Feyenoord, sale l'attesa per la finale di Conference league. Stasera le due squadre si affronteranno all'Arena Kombetare. La Roma torna a giocarsi un trofeo internazionale a... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022), sale l'attesa per la finale di Conference league. Stasera le due squadre si affronteranno all'Arena Kombetare. Latorna a giocarsi un trofeo internazionale a...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La premier finlandese Sanna Marin oggi a Roma incontra il premier Mario Draghi, convinto sostenitore dell… - RadioZetaOf : ?? Il primo live di @StrangisLuigi sarà al Future Hits Live 2022! Il 9 giugno all'@AuditoriumPdM di Roma e in stream… - zazoomblog : Roma - Feyenoord la diretta dallo Stadio Olimpico: video e - #Feyenoord #diretta #dallo #Stadio - salvione : Roma-Feyenoord, la diretta dallo Stadio Olimpico: video e foto - Direttaofficial : La #Roma va a caccia della Conference League. Questi gli XI di #Mourinho???? E se non potete seguirla in TV c'è semp… -